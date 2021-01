EMA velt mogelijk maandagavond oordeel over coronavaccin Moderna

maandag 4 januari 2021 , 15:10

AMSTERDAM (ANP) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het EMA aan het ANP.

Het is nog niet zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau "zo snel mogelijk na de vergadering" de conclusie naar buiten brengen. Kort daarna geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in dat geval een toelichting aan de pers, zo laat een woordvoerster van het CBG weten. Als de persconferentie doorgaat, is dat waarschijnlijk rond 18.00 uur.

Als het comité maandag nog niet tot een eindoordeel komt, praten de deskundigen woensdag verder. Het EMA had eerder bekendgemaakt pas woensdag een conclusie te verwachten.

Het laatste woord over toelating van het vaccin is aan de Europese Commissie. De verwachting is dat het dagelijks bestuur van de EU het oordeel van de experts zal volgen. In het CHMP zijn alle 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De EU heeft vooraf ook al 80 miljoen doses van het beschermende middel besteld bij de fabrikant. Die bestelling wordt in delen afgeleverd en over de lidstaten verdeeld.

Nederland krijgt naar verwachting 6,2 miljoen doses van het Moderna-vaccin. Voor een effectieve bescherming zijn twee injecties nodig. Volgens de onderzoekresultaten van de ontwikkelaars is het vaccin voor 94,1 procent effectief.

De EU keurde voor de kerst al een eerste coronavaccin goed. Dat wordt gefabriceerd door Pfizer en BioNTech en is voor 95 procent effectief. Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder.

Net als het vaccin van Pfizer/BioNTech is dat van Moderna gebaseerd op nieuwe medische technologie. Beide coronavaccins zijn gebaseerd op een stukje van de genetische code van het virus: het zogeheten messenger RNA. Het vaccin bevat synthetisch materiaal met dezelfde genetische code als het zogeheten spike-eiwit van het virus. Een aantal cellen in het lichaam van degene die het krijgt toegediend, gaan door de instructies van het mRNA het spike-eiwit produceren. Daarmee zetten ze het immuunsysteem in gang, dat met antilichamen en zogeheten T-cellen het vreemde eiwit opruimt. Als een ingeënte persoon met het coronavirus in aanraking komt, wordt de indringer snel herkend en uit de weg geruimd.

Een voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van concurrent Pfizer/BioNTech is dat het niet bij extreem lage temperaturen hoeft te worden bewaard. Het is 30 dagen houdbaar in een gewone koelkast.

