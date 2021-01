Flinke groei bedrijvigheid industrie eurozone in december

maandag 4 januari 2021 , 10:40

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone heeft in december het hoogste niveau bereikt sinds mei 2018, waarmee verder herstel werd getoond van de coronacrisis. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt.

Volgens Markit kwam de graadmeter uit op een definitieve stand van 55,2. Dat was 53,8 in november. De groei viel vorige maand wel iets minder sterk uit dan eerder gedacht, want bij een voorlopige raming werd een niveau van 55,5 gemeld door Markit. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De graadmeter staat nu al zes maanden op rij boven de 50.

De sterkste groei kwam voor rekening van Duitsland. Ook in Nederland was een stevige vooruitgang te zien. Daarbij werd vooral geprofiteerd van een sterke export. In de industrie van Frankrijk, Italië en Spanje nam de bedrijvigheid eveneens toe, maar in een wat rustiger tempo.

Markit-hoofdeconoom Chris Williamson zegt in een toelichting dat de industrie in het eurogebied het jaar 2020 sterk heeft afgesloten. Volgens hem blijft de industrie de economie ondersteunen, nu de dienstensector wordt geraakt door de nieuwe lockdowns in veel Europese landen.

