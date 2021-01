Britten doen het voor het eerst in bijna halve eeuw alleen

vrijdag 1 januari 2021 , 9:46

LONDEN (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk staat sinds vrijdag op eigen benen. Het land verliet donderdag de interne Europese markt waarmee het voor het eerst in bijna een halve eeuw ook niet aan de handelsregels van de EU hoeft te voldoen.

De brexit heeft sinds het referendum in 2016 de politiek aan beide zijden van het Kanaal gedomineerd. Het Britse vertrek werd in Londen een uur voor middernacht werkelijkheid en maakte een einde aan de 48-jarige verplichting van het Verenigd Koninkrijk om de regels van Brussel te volgen.

Door de brexit komt het vrije verkeer van meer dan 500 miljoen mensen tussen Groot-Brittannië en de 27 EU-staten tot een einde. Ook zijn voor het eerst in decennia weer strengere douanecontroles in werking getreden, ondanks het zwaarbevochten handelsakkoord waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over tarieven en quota.

Britse kranten maken op nieuwjaarsdag melding van de historische gebeurtenis. Daarbij werd ook de diepe verdeeldheid over de wijziging en de gevolgen voor komende generaties toegelicht.

Pro-brexitkrant Daily Express toont op de voorpagina de iconische witte klippen van Dover met daarbij het woord "vrijheid" geschreven op een Britse vlag. "Our Future. Our Britain. Our Destiny", luidt het bijschrift. De Independent, die doorgaans meer pro-EU is, was minder overtuigd. De krant benadrukt vooral de wijdverspreide onzekerheid over de koers waarvoor het land nu heeft gekozen.

Bij het begin van 2021 gaat de aandacht vooral uit naar de grenzen van het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder naar de havens aan het Kanaal. Dit om te zien of de brexit met zijn nieuwe regels de handel zou verstoren. Vooraf werden in de eerste dagen van het jaar niet veel directe problemen voorzien. Volgens een woordvoerder van de Eurotunnel, die vracht, auto's en bussen onder het kanaal vervoert, is in de eerste dagen van het jaar geen sprake van grote drukte.

Vanaf maandag zullen meer truckers die goederen van en naar het vasteland van Europa vervoeren, geconfronteerd worden met de nieuwe regels. Daarbij hebben ze zelfs een vergunning nodig om op de wegen te rijden naar Kanaalhavens als Dover.

Brancheorganisatie Road Haulage Association, schat dat er jaarlijks zo'n 220 miljoen nieuwe formulieren moeten worden ingevuld om de handel met landen in de EU mogelijk te maken.

Britse vissers zijn ontevreden over een compromis in de vrijhandelsovereenkomst. Daarbij is het voor Europese vissersboten toegestaan in de Britse wateren te blijven vissen, wat de vrees voor confrontaties op zee heeft aangewakkerd.

De financiële dienstensector wacht ook met spanning af op de nieuwe werkelijkheid en de basis waarmee hij met Europa kan blijven omgaan. Dit aspect is grotendeels weggelaten uit de handelsovereenkomst.

