Duitsland draagt EU-voorzitterschap over aan Portugal

BRUSSEL (ANP) - Portugal is vanaf vrijdag zes maanden lang EU-voorzitter. Het land neemt het elk half jaar wisselende EU-voorzitterschap over van Duitsland. Voor Portugal is dit de vierde keer sinds het land in 1986 toetrad tot de Europese Unie.

De Portugese premier António Costa heeft het herstel van de coronacrisis in de EU en een sociaal Europa als hoogte prioriteiten. Tijdens het voorzitterschap worden naar verwachting de eerste nationale herstelplannen van lidstaten besproken waarvoor ze steun kunnen krijgen uit het nieuwe coronaherstelfonds van 672 miljard euro.

"De lidstaten moeten projecten indienen om de economie weerbaarder te maken en een groene en digitale omslag te realiseren", aldus Costa. De ministers van Financiën moeten de plannen ook goedkeuren. Verder zijn migratie en asiel, de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en met de Verenigde Staten speerpunten van het Europees beleid.

