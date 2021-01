Nieuwe douaneregels tussen EU en Verenigd Koninkrijk van kracht

vrijdag 1 januari 2021 , 1:04

LONDEN (ANP/RTR) - De nieuwe douane- en grensformaliteiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn om middernacht ingegaan. De Britten hebben om 23.00 Engelse tijd de interne Europese markt verlaten en vlf3s40rq7ua staan dan, vier jaar na het brexitreferendum, daadwerkelijk op eigen benen.

In havensteden Dover en Calais gelden de nieuwe regels voor personen en vrachtvervoerder die willen im- of exporteren naar Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk liet zelf weten klaar te zijn voor de grote veranderingen aan de grens met de Europese Unie, die om middernacht zijn ingaan. Premier Boris Johnson zei donderdagavond dat het Verenigd Koninkrijk de "vrijheid in eigen handen" heeft en er het beste van moet maken.

De Schotse premier Nicola Sturgeon liet om middernacht aan Europa weten snel terug te keren. "Schotland zal snel weer terug zijn", meldde ze op Twitter. "Houd het licht aan." De Schotse premier wil dit jaar een tweede referendum houden over Schotse onafhankelijkheid.

Met klokslagen van de Big Ben in Londen werd om 23.00 uur plaatselijke tijd het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese handelszone aangekondigd. Het Brits Lagerhuis en Hogerhuis had afgelopen woensdag het akkoord tussen Groot-Brittannië en de EU goedgekeurd. De Big Ben ondergaat een grote restauratie sinds 2017, maar voor deze historische dag was het klokkenspel teruggehangen.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eind januari al, maar was tot het einde van dit jaar gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Door het uitblijven van nieuwe afspraken over handel dreigden grote chaos en kostbare handelsbelemmeringen na de jaarwisseling. Vlak voor kerst sloten Groot-Brittannië en de EU alsnog een handelsovereenkomst.

