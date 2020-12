Principeakkoord over positie Gibraltar na brexit: onderdeel Schengenzone

donderdag 31 december 2020 , 16:46

gewijzigd

Bron: © European Union, 2016

GIBRALTAR/MADRID (ANP) - De Britse kroonkolonie Gibraltar zou volgens een Brits-Spaanse principeovereenkomst onder de Schengenzone komen te vallen. Dit is volgens de Spaanse minister van

Het zou om te beginnen om een periode van vier jaar gaan. Dit betekent dat de grens tussen Gibraltar en Spanje helemaal opengaat en Madrid zich gaat bemoeien met grenscontroles in Gibraltar.

Volgens media in Gibraltar en Spanje staat dit in een principeovereenkomst. De premier van Gibraltar Fabian Picardo geeft donderdag nog een toelichting. Media in Gibraltar spreken van een fundament van een algemene regeling en alle betrokken partijen, Gibraltar, Londen en Madrid, willen geen harde grens tussen dit stukje van het Britse koninkrijk en de EU.

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Nederlands-Britse vloot en stond het negen jaar later tandenknarsend bij het Verdrag van Utrecht aan Engeland af. Dat probeert Madrid al meer dan driehonderd jaar met diplomatie en pesterijen ongedaan te maken. De grens was tussen 1969 en 1982 helemaal gesloten. Gibraltar stemde overigens in 2016 massaal tegen de brexit.

Terug naar boven