AstraZeneca: alle gegevens vaccin ingediend bij EMA

LONDEN (ANP/RTR) - Farmaceut AstraZeneca heeft alle data over het Covid-19 vaccin dat samen met de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat heeft een woordvoerder van de Brits-Zweedse farmaceut gezegd, nadat het EMA had gemeld dat er meer informatie nodig was alvorens het bureau kan overgaan tot goedkeuring van het vaccin voor de Europese Unie.

Het EMA zegt dat er nog aanvullende informatie over de kwaliteit, veiligheid en de effectiviteit van het vaccin noodzakelijk is om een goedkeuring voor de markt te kunnen krijgen. Het bureau heeft AstraZeneca daarom om extra wetenschappelijke informatie gevraagd.

Het geneesmiddelenbureau liet woensdag in een update weten dat er in de afgelopen weken tijdens het zogeheten rolling review vooruitgang is geboekt in de beoordeling van het vaccin, maar dat het waarschijnlijk niet in staat zal zijn om het vaccin komende maand al goed te keuren.

"AstraZeneca heeft op een continue basis data verstrekt en zal nauw blijven samenwerken met het EMA om de start van een formeel goedkeuringsproces te ondersteunen", zegt een woordvoerder van de farmaceut.

Het EMA kijkt niet zozeer naar de omvang van de eerste dosis van het vaccin van AstraZenea, maar naar het moment wanneer mensen de tweede dosis van het vaccin toegediend moeten krijgen. Daarbij is het volgens de instantie van belang hoezeer mensen beschermd zijn als ze de eerste dosis hebben gekregen waarna ze vier tot twaalf weken moeten wachten voor de tweede prik, meldt een bron tegen persbureau Reuters.

Groot-Brittannië gaf woensdag groen licht voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. Het is het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door de Britse toezichthouder MHRA. In het Verenigd Koninkrijk zijn al honderdduizenden mensen ingeënt met een middel van Pfizer en BioNTech.

In navolging van Groot-Brittannië heeft ook Argentinië het vaccin woensdag goedgekeurd. Brazilië meldde dat het binnenkort toestemming voor het gebruik voor noodgevallen overweegt. De Verenigde Staten keuren het vaccin waarschijnlijk goed in april, zo meldde de belangrijkste adviseur voor het Covid-19 vaccinprogramma in de VS woensdag.

