Havenbedrijf Rotterdam: 'van brexitchaos zal begin januari geen sprake zijn'

woensdag 30 december 2020 , 14:33

DEN HAAG (ANP) - Het vertrek van de Britten uit de interne Europese markt zal de eerste dagen van het nieuwe jaar nog niet voor veel zichtbare problemen zorgen. Het Havenbedrijf Rotterdam stelt dat er de eerste dagen naar verwachting maar weinig bedrijvigheid zal zijn, ook omdat 1 januari voor zowel de Nederlanders als de Britten een officiële feestdag is. De eerste afvaart van de veerdienst tussen Hoek van Holland en Harwich van Stena Line op 1 januari zit "bij lange na" nog niet vol.

Pas na het weekend, als de vakantieperiode voorbij is, zal de bedrijvigheid in de haven gaan toenemen, verduidelijkt een havenwoordvoerder. Dan nog zal de drukte de eerste tijd te behappen zijn. De afgelopen weken was het juist extra druk. Met de deadline van 1 januari in zicht maakten bedrijven werk van het aanvullen van hun voorraden tegen de tot eind december geldende voordelige handelsomstandigheden.

De Britten verlieten krap een jaar geleden al de Europese Unie, maar zijn tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Onderhandelaars van beide kampen bereikten na lang onderhandelen pas kort voor kerst een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie. Ondanks het akkoord krijgt de Nederlandse douane het drukker. Veel van het extra werk is echter niet direct zichtbaar.

De eerste afvaarten van de DFDS-veerdiensten vanaf Vlaardingen naar het Verenigd Koninkrijk staan voor 4 januari gepland. Ook deze zitten niet vol. De eerste oversteek van Stena Line vertrekt al wel op 1 januari. De boot biedt doorgaans plek aan ruim tweehonderd vrachtwagens. Volgens het bedrijf zijn pas tientallen plekken gevuld.

Van transporteurs en logistieke bedrijven was al bekend dat zij, waar mogelijk, even geen klussen aannemen om goederen het Verenigd Koninkrijk in te vervoeren. Dit vanwege de mogelijke problemen die aan de grenzen ontstaan als gevolg van de brexit. Belangenorganisaties als evofenedex en Transport en Logistiek Nederland zeiden eerder ook al de eerste dagen van het jaar weinig drukte te verwachten. Sommige bedrijven denken de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk weken zo niet maanden te kunnen vermijden.

