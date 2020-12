Twee Nederlanders in arbitragepanel over geschillen tussen EU en VK

woensdag 30 december 2020 , 11:22

DEN HAAG (PDC) - Corinna Wissels en Nico Schrijver zullen deel uitmaken van het arbitragepanel dat bevoegd is om geschillen te beslechten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat maakte de Rijksoverheid bekend. Zij zullen deel uitmaken van een groep van 25 personen in dit arbitragepanel. Allebei zijn zij lid van de Raad van State.

Het arbitragepanel is onderdeel van afspraken tussen de EU en het VK in het Terugtrekkingsakkoord van 2019, ook wel bekend als de brexitdeal over de scheidingsvoorwaarden. De afspraak is dat de arbiters zich over concrete geschillen buigen die voortvloeien uit onderdelen van het Terugtrekkingsakkoord. Dat akkoord omvat onder andere burgerrechten, toepassing van de Europese interne marktregels, staatssteun, intellectueel eigendom, en een protocol over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De arbiters worden geselecteerd op basis van onafhankelijkheid, kennis, en ervaring met internationaal recht, waarbij de EU en het VK beiden 10 personen hebben voorgedragen. Daarnaast komen er nog 5 voorzitters die gezamenlijk worden geselecteerd.

Corinna Wissels is staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en heeft de Nederlandse regering een tijd vertegenwoordigd in zaken bij het Europees Hof van Justitie. Nico Schrijver is staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State, was tussen 2011 en 2017 senator, en bovendien is hij rechter ad hoc in het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee.

