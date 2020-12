Von der Leyen en Michel ondertekenen handelsakkoord met VK

woensdag 30 december 2020 , 11:40

gewijzigd

BRUSSEL (ANP/AFP/DPA) - Twee prominente EU-functionarissen hebben woensdag het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk ondertekend. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel deden dat tijdens een korte ceremonie.

Het akkoord kwam tot stand na maandenlange onderhandelingen. De tekst wordt nu door de Britse luchtmacht naar Londen gevlogen. Daar zal ook premier Boris Johnson zijn handtekening nog zetten. Ook de parlementen van het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten nog goedkeuring geven.

Parlementariërs in het Britse Lagerhuis zijn al begonnen met hun debat over het akkoord. Ze zullen het waarschijnlijk in de loop van de middag goedkeuren. De stemming wordt verwacht omstreeks 15.30 uur Nederlandse tijd. Daarna moet ook het ongekozen Hogerhuis, het House of Lords, nog groen licht geven.

De definitieve goedkeuring door het Britse parlement wordt in de loop van de dag verwacht. Het debat in het House of Lords kan volgens Britse media tot middernacht (Nederlandse tijd) duren.

