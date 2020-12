Brits parlement zal vandaag op de valreep instemmen met handelsakkoord met EU

woensdag 30 december 2020 , 8:02

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement stemt woensdag vrijwel zeker met een grote meerderheid in met het handelsakkoord met de Europese Unie dat op het nippertje een chaotische no-dealbrexit heeft voorkomen. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis is voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie.

Ook de oppositieleider van Labour, Keir Starmer, heeft eieren voor zijn geld gekozen en de parlementsleden van zijn partij opgedragen voor te stemmen. Hij is fel tegenstander van de brexit, maar het vlak voor de kerst, na tien maanden getouwtrek, bereikte akkoord is in zijn ogen minder slecht dan een no-dealbrexit. Die zou 48 uur later een feit worden als de van vakantie teruggeroepen parlementariërs het akkoord toch zouden verwerpen.

De kleinere oppositiepartijen, de Schotse SNP, de Noord-Ierse DUP en de Liberaal-Democraten stemmen niet voor de door premier Johnson pas bereikte deal. De parlementszittingen zijn in de middag. De Britten hebben begin dit jaar de EU op papier verlaten, maar de overgangsperiode waarin er feitelijk niets veranderde, is op 1 januari voorbij.

