EU koopt nog eens 100 miljoen doses Pfizervaccin

dinsdag 29 december 2020 , 17:17

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie koopt nog eens 100 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat meldde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag op Twitter. De nieuwe bestelling komt bovenop de 200 miljoen die de EU eerder inkocht bij de deze Amerikaans-Duitse fabrikant.

De eerste bestelling van 200 miljoen inentingen met het Pfizervaccin worden tot aan september 2021 geleverd aan alle EU-landen. Het vaccin van wordt wekelijks in grote ladingen verscheept.

De EU heeft al overeenkomsten getekend met AstraZeneca (300 miljoen doses), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Johnson & Johnson (200 miljoen). Deze middelen zijn nog niet goedgekeurd. Er zijn zo'n 450 miljoen EU-burgers.

Bij de Europese Unie is een verzoek ingediend om een extra dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech uit elke injectieflacon te halen. Volgens experts is het mogelijk zes doses uit een flacon te halen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde vijf doses per flacon goed. De Tsjechische premier Andrej Babis heeft aan Von der Leyen gevraagd zo snel mogelijk toestemming te vragen bij EMA voor de extra doses.

Volgens BioNTech is het inderdaad mogelijk om met de juiste naald en spuit een zesde dosis uit een flacon te halen. Italiaanse regelgevers hebben dat al goedgekeurd, zonder het oordeel van EMA af te wachten. Søren Brostrom, hoofd van de Deense gezondheidsautoriteit, zegt zelfs dat het mogelijk is een zevende dosis uit sommige injectieflacons te halen. EMA heeft nog niet gereageerd.

