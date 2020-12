Spanje en VK nog in onderhandeling over Gibraltar na brexit

dinsdag 29 december 2020 , 9:32

MADRID (ANP/RTR) - De onderhandelingen tussen de Spaanse en Britse regering over het handelsverkeer na de brexit zijn op een horde gestuit, namelijk regelingen rond Gibraltar, aldus de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya. Het zuidelijkste puntje van het Iberisch schiereiland is sinds 1713 Brits.

Madrid en Londen onderhandelen nog over wetshandhaving rond de grens bij Gibraltar en over de verkeersstroom. Het Britse overzeese territorium valt niet onder de handelsovereenkomst die vorige week ter elfder ure werd bereikt door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Spanje heeft bij de Britten bedongen dat 8500 personen die voor hun werk dagelijks de grens over moeten, niet worden onderworpen aan grenscontroles, ook als er geen overeenstemming wordt bereikt over vrij personenverkeer, zei minister Gonzalez Laya dinsdag in een radiointerview.

Volgens haar is het de wens van de Spaanse regering dat het verkeer tussen Spanje en Gibraltar ononderbroken blijft en dat er geen lange files met personenauto's en vrachtwagens bij de grens ontstaan.

