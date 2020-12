Tweede Kamercommissie debatteert vandaag over verdrag EU-VK

maandag 28 december 2020 , 8:50

DEN HAAG (PDC) - Het brexitakkoord staat vandaag op de agenda van de Tweede Kamer. De vaste vommissie Europese Zaken wordt vandaag door minister Blok van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Vanmiddag vindt vervolgens het debat over het bereikte akkoord en de gevolgen voor Nederland plaats. De Tweede Kamer heeft overigens geen directe zeggenschap over het akkoord, maar kan wel haar oordeel meegeven aan de Nederlandse regering. De parlementaire beslissing over het akkoord ligt bij het Europees Parlement.

Dinsdag 29 december moeten de regeringsleiders van de EU-lidstaten laten weten of het akkoord namens hun land ondertekend kan worden.

Bron: Tweede Kamer, ANP

