Blok: brexitdeal is hoogst haalbare, maar inzet was ambitieuzer

DEN HAAG (ANP) - Het brexitakkoord dat er nu ligt is volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) "het hoogst haalbare", hoewel hij niet ontkent dat de inzet van Nederland "ambitieuzer" was. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Toch zijn de Nederlandse belangen wel "goed afgedekt", aldus Blok.

Deels door de harde opstelling van het Verenigd Koninkrijk tijdens de onderhandelingen, zat er niet meer in dan dit akkoord. Vooral over de visserij werd tot het laatste moment hard onderhandeld, met als resultaat dat Nederlandse vissers minder mogen vangen in Britse wateren. Blok snapt dat de visserijsector hierover teleurgesteld is.

Wel is hij tevreden over verschillende andere punten, zoals het gelijke speelveld op de markt of het Europees fonds ter waarde van 5 miljard euro waar getroffen sectoren een beroep op kunnen doen. Ook vindt hij het positief dat de EU en het VK blijven samenwerken om criminaliteit te bestrijden en ze samen blijven optrekken op het gebied van onderzoek en innovatie.

In de Tweede Kamer wordt maandag gedebatteerd over de brexitdeal, ondanks het kerstreces. Dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten namelijk laten weten of het akkoord namens hen ondertekend mag worden. Voor het debat maandag wordt de Kamer bijgepraat tijdens een technische briefing.

