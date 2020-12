Coronavaccinatie in Europa komt op gang

zondag 27 december 2020 , 17:27

BRUSSEL (ANP/DPA/AFP/RTR) - De vaccinatie tegen het coronavirus is zondag in een groot deel van Europa op stoom gekomen. De eerste prikken zijn overal voor ouderen, artsen en en zorgpersoneel.

In de ochtend kregen inwoners van onder meer Italië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Cyprus en Litouwen de eerste vaccins. Later volgden Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Polen, Kroatië, Bulgarije, Roemenië, Finland en Malta en buiten de Europese Unie ook Noorwegen, dat net als de EU-lidstaten het vaccin van Pfizer en BioNTech gebruikt.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. In Duitsland, Hongarije en Slowakije waren zaterdag al de eerste vaccins toegediend. België begint maandag in drie woonzorgcentra, Ierland is van plan woensdag te gaan vaccineren en Nederland volgt vanaf vrijdag 8 januari.

Buiten de Europese Unie zijn het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië de afgelopen weken al begonnen met vaccineren. In Europa had Rusland begin december de primeur met een eigen vaccin. De Russische president Vladimir Poetin liet zondag weten zich ook te laten vaccineren.

Het vaccin van de Amerikaanse fabrikant Moderna wacht op goedkeuring voor gebruik in de EU. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zal daarover op 6 januari besluiten.

