Europarlementariërs: opluchting, maar nog geen uitgemaakte zaak

donderdag 24 december 2020 , 18:03

BRUSSEL (ANP) - Het bereiken van een voorlopige overeenkomst over de Brits-Europese handelsrelatie na de brexit zorgt voor opluchting bij PvdA-Europarlementariër Kati Piri. Maar ze waarschuwt tegelijkertijd dat alle details van het zeer omvangrijke akkoord nog niet bekend zijn.

Het Europees Parlement moet zich nog buigen over de vraag of de overeenkomst of delen hiervan voorlopig goedgekeurd kunnen worden. Op een later moment zal worden gestemd over het gehele pakket, maar niet voordat alle onderdelen goed zijn bestudeerd, benadrukt Piri, die tevens brexit-rapporteur van het Europees Parlement is.

"Dit 2000 pagina’s tellend document gaat onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op vele niveaus bepalen", zegt de politica. "Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet. Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement overgaat tot goedkeuring van het verdrag."

"Nu is het Europees Parlement aan zet", zegt ook Europarlementariër Liesje Schreinemacher van de VVD. "Waar we de tijdens de onderhandelingen voortdurend op hebben ingezet, wil ik nu terugzien in het akkoord. De bescherming van onze interne markt is daarbij een van de belangrijkste prioriteiten, naast goede afspraken over visrechten. Wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag."

"Het Europees Parlement zal er zo snel mogelijk over stemmen", geeft Esther de Lange aan die namens het CDA in het Europees Parlement zit. Zij reageert tegelijk opgelucht. "Het werd afgelopen week met het verbieden van reizen uit het Verenigd Koninkrijk nogmaals pijnlijk duidelijk tot wat voor doemscenario's een no-deal had kunnen leiden", zegt ze. "Nu wordt een onnodige chaos aan de grens voorkomen. Het is daarom goed dat de deal al voorlopig ingaat."

ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen is blij dat er een deal is gekomen omdat Europese vissers nu toegang houden tot de Britse wateren. Wel is de deal "een tik voor de Nederlandse en Europese visserij". Hij wijst erop dat de vangstquota gemiddeld met een kwart omlaag gaan en dat al binnen enkele jaren gestart moet worden met overleg over de afspraken na de in deze deal afgesproken periode. Dat is volgens Van Dalen problematisch omdat vissers vanwege de forse investeringen eigenlijk tien jaar vooruit moeten kunnen plannen.

Bert-Jan Ruissen, die voor de SGP in het Europees Parlement zit, noemt het goed dat er een akkoord is bereikt en gaat de tekst de komende tijd "nauwkeurig bestuderen op effecten voor Nederland en de visserij in onze gedeelde Noordzee. Maar nu eerst kerstavond vieren."

Terug naar boven