Europees Parlement hakt in nieuwe jaar knoop door over deal

donderdag 24 december 2020 , 17:56

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement gaat zich de komende tijd buigen over de deal van de Europese Unie en Groot-Brittannië over hun toekomstige relatie na de brexit. In het nieuwe jaar wordt dan de knoop doorgehakt, aldus parlementsvoorzitter Sassoli, die liever alles nog dit jaar had afgerond.

Het parlement zal verantwoordelijk reageren om de overlast voor burgers en bedrijven tot een minimum te beperken en de chaos en negatieve gevolgen van een no-dealscenario te voorkomen, aldus Sassoli. Volgens hem heeft het parlement consequent gepleit voor een eerlijke en alomvattende overeenkomst. "We hebben er vertrouwen in dat onze prioriteiten in dit definitieve akkoord tot uiting komen", zoals het beschermen van de rechten van de burgers en het vermijden van de terugkeer van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Als het Europees Parlement besluit de overeenkomst goed te keuren, zal het nauwlettend toezien op de uitvoering ervan, stelt Sassoli verder. Hoewel hij het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten nog steeds ten zeerste betreurt, noemt hij het bereiken van een regeling in het beste belang van beide partijen. "Deze deal kan voor ons nu de basis vormen om een ​​nieuw partnerschap op te bouwen."

Vermoedelijk zullen de gemaakte afspraken in afwachting van de goedkeuring door het Europees Parlement alvast gaan gelden vanaf 1 januari. Daarvoor is dan wel een fiat nodig van de 27 lidstaten van de EU. Ambassadeurs in Brussel komen vrijdagochtend, op eerste kerstdag, bijeen om de gemaakte deal te bestuderen en zo veel voorwerk te doen voor de verantwoordelijke ministers.

