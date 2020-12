Blok: brexitdeal tussen EU en VK is een mijlpaal

donderdag 24 december 2020 , 16:28

DEN HAAG (ANP) - Een mijlpaal. Zo omschrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) het brexit-akkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeen zijn gekomen. Over de inhoud laat de bewindsman zich nog niet uit, het akkoord dat donderdagmiddag werd aangekondigd moet nog worden bestudeerd.

"Ik wil EU hoofdonderhandelaar Barnier, Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en hun teams bedanken voor hun onvermoeibare inzet", laat Blok weten. Zaak is nu om de teksten "nauwkeurig" te bestuderen.

"Nederland zal deze toetsen aan de Nederlandse belangen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het VK, de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren en de governance van het akkoord." Het kabinet zal zo snel mogelijk een oordeel over het akkoord aan de Tweede Kamer sturen.

Blok benadrukt dat de tijd dringt. "Per 1 januari 2021 gaan sowieso nieuwe regels gelden in de relatie met het VK. Dit gaan ook ondernemers en burgers merken. Het is daarom van belang dat iedereen zich hier zo goed mogelijk op voorbereidt."

