Onderhandelaars EU en Verenigd Koninkrijk sluiten brexitdeal

LONDEN/BRUSSEL (ANP) - Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een overeenkomst bereikt over hun toekomstige handelsrelatie. Dat maakte de Britse regering bekend. Onderhandelaars van beide kanten hebben maanden over zo'n overeenkomst gepraat.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geeft om 15.55 uur een persconferentie over de deal, kondigde een woordvoerder aan.

Deze overeenkomst maakt een nieuwe relatie mogelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europse Unie, een die we altijd hebben gewild", stelt een woordvoerder van de Britse regering. "Een florerende handelsrelatie tussen een soeverein Verenigd Koninkrijk met zijn Europese partners."

Woensdagavond doken de eerste geruchten over een deal de kop op, maar witte rook kwam er niet. Wel werd er door EU-functionarissen gezinspeeld op een bericht in de vroege ochtend donderdag. Later lieten aangekondigde persconferenties van Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie herhaaldelijk op zich wachten.

Oorzaak van het uitstel bleken de details van een akkoord over visrechten. Daarbij werd volgens bronnen op het niveau van afzonderlijke vissoorten gekeken. Uiteindelijk kwam de bekendmaking van de deal donderdag vlak voor 15.00 uur.

