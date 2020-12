Vervoerssector omarmt oproep Commissie om sector uit te zonderen van reisverboden

dinsdag 22 december 2020 , 22:28

ZOETERMEER (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs binnen de Europese Unie moeten worden vrijgesteld van reisverboden en test- of quarantaineverplichtingen als ze de grens overgaan. Dat vinden Nederlandse bedrijven die groenten en fruit telen en verhandelen. Alleen door goederenvervoer tussen lidstaten onbelemmerd doorgang te laten vinden, kunnen tekorten of lege schappen tijdens de coronacrisis worden voorkomen.

Branchevereniging GroentenFruit Huis roept overheden in de EU dan ook op het recente advies van de Europese Commissie aan lidstaten op te volgen. In een reactie op de Franse sluiting van de grens voor alle reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, stelde het dagelijks bestuur van de EU dat werknemers voor goederenvervoer het beste kunnen worden uitgezonderd van reisverboden, verplichte coronatests of quarantaines. Het gaat om een advies, dus de uiteindelijke beslissing of dit wordt opgevolgd is aan nationale overheden.

De branchevereniging voor de transportsector Transport en Logistiek Nederland schaart zich ook achter het advies van de Europese Commissie. Directeur Jan Boeve vindt het belangrijk dat binnen alle lidstaten dezelfde regels gelden. "Een situatie zoals nu in het Verenigd Koninkrijk moeten we koste wat kost voorkomen." Tegelijkertijd vindt de organisatie het belangrijk beperkingen op te volgen als dat nodig is voor de volksgezondheid.

Frankrijk sloot eerder deze week zijn grenzen voor alle reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, maar beloofde hen weer toe te laten na een negatieve test op corona. Bij de Britse havenplaats Dover, een belangrijke verbinding voor transport van en naar het Europese vasteland, staan lange files van duizenden vrachtwagens.

Die opstoppingen zijn nog lang niet voorbij, waarschuwde de Britse minister voor Transport Grant Shapps. Hij raadde vervoerders ten zeerste af om te reizen naar het graafschap Kent, waar Dover in ligt.

Vervoer vanuit Nederland is relatief ongedeerd gebleven. Ongeveer de helft van het Nederlandse wegtransport naar het Verenigd Koninkrijk gaat via veerverbindingen. Daarvan is 90 procent onbegeleid, wat betekent dat truckers de vrachtwagenlading onbemand op de boot zetten en dat die aan Britse zijde weer wordt opgepikt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is het eens met het pleidooi. "Het is belangrijk dat het goederentransport ongehinderd kan doorgaan, zodat essentiële goederen snel op de plek van bestemming komen en onze schappen gevuld blijven." Daar heeft ze de afgelopen dagen ook in Europees verband voor gepleit.

