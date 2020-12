'EU wil handelsoverleg met Britten ook na 1 januari voortzetten'

dinsdag 22 december 2020 , 18:40

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Onderhandelaars van de Europese Unie zijn bereid om ook na 1 januari verder te praten over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Brusselse hoofdonderhandelaar Michel Barnier laten weten in een toelichting aan de 27 EU-lidstaten, meldt persbureau Reuters op basis van EU-diplomaten die anoniem willen blijven.

Na 31 december eindigt de overgangsfase voor het Verenigd Koninkrijk na de brexit, waarin de Britten nog grotendeels gebonden zijn aan de bestaande afspraken met de EU. Het doel was daarom om voor die tijd een nieuw verdrag over onder meer de onderlinge handel klaar te hebben, zodat hoge invoertarieven, tijdrovende douaneprocedures en andere belemmeringen worden voorkomen.

Barnier en zijn Britse evenknie David Frost zouden het op de meeste punten al eens zijn geworden. De onderhandelingen blijven steken op afspraken over visserij in Britse wateren door vissers uit de EU, aldus een diplomaat. Volgens een andere diplomaat zien beide onderhandelaars er evenwel niets in de gesprekken af te breken.

Voorafgaand aan zijn update achter gesloten deuren, zei Barnier dat hij een "laatste inspanning" zou doen om een akkoord over de toekomstige handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

