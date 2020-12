Barnier: laatste inspanning voor handelsdeal met Britten

dinsdag 22 december 2020 , 16:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie zal nog een "laatste inspanning" verrichten om tot een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor na 31 december te komen. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, voorafgaand aan een bijeenkomst waarin hij diplomaten van de 27 lidstaten een toelichting geeft over de stand van het brexitoverleg.

"We zitten in een cruciale fase. We doen nog een laatste inspanning", aldus Barnier. De tijd begint te dringen, want na de jaarwisseling vervalt de overgangsfase waarin de Britten na de brexit nog grotendeels aan EU-afspraken waren gebonden. Als er dan geen afspraken over de onderlinge handel zijn, valt die terug op de zeer ongunstige basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat heeft onder andere hoge invoerheffingen op veel producten en uitgebreide douanecontroles aan de grens tot gevolg.

Terug naar boven