Europese Commissie: Verenigd Koninkrijk niet volledig isoleren

dinsdag 22 december 2020

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie roept lidstaten op het Verenigd Koninkrijk niet volledig te isoleren. Kritieke vrachtverbindingen moeten heropend worden en ook passagiersvervoer moet mogelijk blijven. Wel moeten niet-essentiële reizen worden vermeden, aldus het dagelijks bestuur van de EU.

Nederland en veel andere landen hebben het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk laten stilleggen. Er bestaat internationaal grote bezorgdheid over een nieuwe variant van het virus die daar is opgedoken. Door de internationale maatregelen kunnen vrachtwagenchauffeurs en andere buitenlandse reizigers ook met de boot niet meer terugkeren naar Frankrijk.

De Europese Commissie benadrukt dat het belangrijk is om snel voorzorgmaatregelen te nemen om verspreiding van de nieuwe virusvariant tegen te gaan. Toch vraagt de commissie de EU-lidstaten om af te zien van het platleggen van vlieg- en treinverkeer. Essentiële reizen moeten mogelijk blijven en de aanvoer van goederen mag niet verstoord raken, stelt het EU-bestuur.

Ook Nederlandse bedrijven ondervinden de gevolgen van de noodmaatregelen in omliggende landen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, roepen in een gezamenlijke verklaring op "de vrije doorgang van het goederenvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk - op een veilige en verantwoorde manier - te herstellen".

"Op dit moment zien we ernstige verstoringen in het goederenvervoer tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk. Dit levert de transportsector veel extra problemen op, bovenop de aanhoudende onzekerheid over een no-deal brexit", aldus de Nederlandse organisaties, die waarschuwen dat ondernemers zo te maken krijgen met extra kosten.

