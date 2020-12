Europese Unie verwerpt Brits voorstel over visserij in brexitoverleg

dinsdag 22 december 2020 , 11:51

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft een voorstel van het Verenigd Koninkrijk rond visserij als concessie in het slepende brexitoverleg verworpen. Dat meldden ingewijden in Brussel aan persbureau Bloomberg.

Maandag deed het Verenigd Koninkrijk een voorstel waarbij de waarde van de vis die door de EU-lidstaten wordt gevangen in Britse wateren met 30 procent zou dalen. Vorige week eiste Londen nog een daling van 60 procent op dit gebied. Visserij is een van de grootste struikelblokken in het overleg over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De EU zou niet verder willen gaan dan een verlaging van de waarde van de vis die wordt gevangen in Britse wateren met 25 procent. Landen als Frankrijk en Denemarken zouden al moeite hebben om deze verlaging te accepteren. Londen beschouwt controle over eigen visserijwateren als een van de belangrijkste punten van de brexit, maar Brussel wil de Britten geen toegang geven tot de Europese eenheidsmarkt zonder visserijrechten te behouden in Britse wateren.

De Britse premier Boris Johnson zei maandag dat er nog grote problemen zijn in het brexitoverleg. De tijd voor een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU begint steeds meer te dringen, want als de partijen er niet voor 31 december uitkomen, stuiten de onderlinge handel en verkeer vanaf de jaarwisseling op controles, heffingen en administratieve rompslomp. De Britten hebben de EU begin dit jaar al verlaten, maar houden zich tot 1 januari nog aan de EU-regels.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaat vanmiddag de EU-lidstaten bijpraten over de ontwikkelingen rond de handelsgesprekken met de Britten, waaronder dus rond visserij. Volgens bronnen blijft een compromis nog steeds mogelijk.

Johnson had maandag nog telefonisch overleg met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, over onder meer visserij en het coronavirus, zeggen bronnen in Brussel.

