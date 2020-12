Besluit Brussel over Pfizer-vaccin naar verwachting maandagavond

maandag 21 december 2020 , 16:13

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat de Europese Commissie maandagavond nog een besluit neemt over markttoelating in de EU van het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Ze twittert dat, net na de bekendmaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het positief oordeelt over het vaccin. Een week geleden maakte Von der Leyen duidelijk dat het dagelijks EU-bestuur het zwaarwegende advies van het EMA zal volgen.

Eerder was sprake van een besluit "binnen twee dagen" na het oordeel van het EMA. De Europese Commissie heeft het laatste woord over de toelating.

"Dit is een beslissend moment voor onze inspanningen om een veilig en effectief vaccin te kunnen leveren aan Europeanen. We zullen nu snel reageren. Ik verwacht een commissiebesluit tegen de avond", aldus de Duitse.

De commissie heeft namens de EU-landen 300 miljoen doses van het BioNTech-Pfizervaccin besteld. Voor Nederland zijn er uiteindelijk 11,7 miljoen doses beschikbaar, maar die zullen geleidelijk worden geleverd.

Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik bij mensen van zestien jaar en ouder. De beoordelaars bevestigen nog eens dat het vaccin voor 95 procent effectief is.

