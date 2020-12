Poolse vicepremier: hervormingen Poolse justitie voortgezet

maandag 21 december 2020 , 15:15

WARSCHAU (ANP/DPA) - Polen gaat zich verder inspannen om de hervormingen van het rechtssysteem in het land voort te zetten, ondanks de bezwaren uit binnen- en buitenland. De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski benadrukte in een interview met Poolse media dat het Poolse rechtsysteem een "interne zaak" is en verwierp het idee dat met de hervorming de rechtelijke macht wordt ingeperkt.

"We willen gewoon een einde aan het fenomeen waarbij de rechtbanken afhangen van de oppositie", zei Kaczynski, die ook leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is. Justitie functioneert volgens hem in Polen "buiten de staat" en dat kan niet zo blijven. Het zou kunnen gaan om wijzigingen in het systeem, maar ook het vervangen van rechters.

De PiS-regering ligt al geruime tijd overhoop met de Europese Commissie over de rechtsstaat en de volgens Brussel politieke invloed op de rechtspraak. De commissie vreest dat hervormingen de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen.

Polen lag samen met Hongarije onlangs dwars bij overleg over de EU-begroting. De landen waren het oneens over een rechtstaattoets, waarbij de Europese Commissie subsidies kan intrekken als de rechtstaat in de ontvangende lidstaat er zo erbarmelijk voorstaat dat het geld niet goed terechtkomt.

