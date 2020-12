Nog geen gezamenlijke Europese aanpak Britse coronavariant

maandag 21 december 2020 , 15:09

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het nog niet eens geworden over gezamenlijke maatregelen om de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken te bestrijden. Wel hebben ze zich voorgenomen om hun reisbeperkingen en andere maatregelen beter onderling af te stemmen, zegt een EU-bron.

Sinds de Britse regering alarm sloeg over de nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke virusvariant, hebben tal van landen het verkeer van en naar het VK stilgelegd of ingeperkt. Nederland voorop. De duur en de reikwijdte van de beperkingen lopen echter nogal uiteen. Zo heeft Frankrijk ook het vrachtverkeer stilgelegd, terwijl Nederland dat juist niet wil.

De 'crisisdiplomaten' van de EU-landen kwamen maandag bijeen in de hoop verder samen te kunnen optrekken. De Europese Commissie maakt nu zo snel mogelijk een lijst van mogelijke maatregelen en stelt voor welke daarvan de lidstaten samen zouden moeten nemen. Dinsdag of woensdag komen de ambassadeurs van de EU-landen bijeen en dan kunnen ze zich daarover misschien buigen.

