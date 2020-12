Frankrijk start zondag met vaccineren tegen coronavirus

maandag 21 december 2020 , 9:45

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk start zondag met het inenten van burgers tegen het coronavirus. Minister van Gezondheid Olivier Veran zei op Twitter dat mensen met een zwakke gezondheid als eersten worden ingeënt.

"Wij willen vlot van start met het vaccineren, maar we houden rekening met de veiligheid van de mensen", aldus Veran, die het besluit toelichtte op de Franse radiozender Europe 1.

Frankrijk is een van de eerste landen binnen de Europese Unie die start met vaccineren. Volgens Veran gaat het niet om symbolische eerste inentingen. "De urgentie is enorm hoog, daarom moeten we zo snel mogelijk beginnen."

Het vaccin van Pfizer en BioNTech moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en de Europese Commissie. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid maandag. Nederland begint op 8 januari met inenten.

