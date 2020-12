De Hofvijver Europa Special: 'Europa lost niet alles op, maar wel alle dringende problemen'

maandag 21 december 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - 'Wat geen haast heeft, wordt in Europees verband vaak vooruit geschoven. Zodra de nood echter aan de man is, weet Europa altijd weer een deal te sluiten.' Dat signaleert Jan Werts in het decembernummer van de Hofvijver, de Europa Special, terugblikkend op de EU in 2020.

De nood was het afgelopen jaar bijzonder vaak aan de man, natuurlijk in de eerste plaats door corona. De pandemie zorgde (en zorgt) voor grote uitdagingen bij de verschillende Europese instanties: in de tussenbalansen van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad komt dit naar voren. Het Duits voorzitterschap moest de EU opnieuw door een zware periode heen leiden: 'De tijd moet leren of het genoeg is voor de Europese Unie om vooruit te komen' concludeert Marja Verburg in haar analyse.

Daarnaast schrijft Aalt Willem Heringa over Brexit ('de werkelijkheid is fantasievoller dan ons voorstellingsvermogen'), worden de Europese financiën uitgebreid behandeld ('van de crisis moet gebruik worden gemaakt om bij de Europese integratie stappen voorwaarts te zetten'), komt de kwestie van de Europese rechtsstaat aan bod en is er een uitgebreide kroniek van het Europese nieuws in het afgelopen jaar.

Dat en nog meer in het vandaag verschenen nummer van de Hofvijver. Zoals Jan Wiersma het mooi formuleerde: 'Tegenwoordig ben je welhaast gedwongen om het moment van schrijven te vermelden, want er verandert constant wat.'

