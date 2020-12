Groot-Brittannië steeds geïsoleerder, vrees voor chaos aan grens

maandag 21 december 2020 , 8:02

Bron: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

LONDEN (ANP) - Steeds meer landen weren reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de meer besmettelijke variant van het coronavirus die daar rondgaat. Nederland heeft al een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers uit dat land en dat voorbeeld wordt wereldwijd overgenomen. Het Britse bedrijfsleven vreest dat het vervoer van goederen zwaar getroffen wordt door de noodmaatregelen in Frankrijk, dat gedurende 48 uur ook vrachtwagens weert.

Frankrijk laat goederenvervoer alleen nog toe als de lading niet wordt begeleid door mensen. Dat betekent in de praktijk dat ladingen op schepen gezet moeten worden en de vrachtwagenchauffeur vervolgens achterblijft. Duizenden vrachtwagenchauffeurs kunnen nu niet meer terugkeren naar de EU.

The Guardian bericht dat al wordt gewaarschuwd voor een "verwoestend effect" op de aanvoer van levensmiddelen en andere producten. Er steken dagelijks duizenden vrachtwagens het Kanaal over via de Eurotunnel en de haven van Dover. Er wordt rekening gehouden met chaos bij Britse havens, waaronder ook Portsmouth.

"We zagen de afgelopen dagen al files aan beide kanten van het Kanaal omdat voorraden worden opgebouwd vanwege de brexit en vanwege de drukte rond de kerst", zei een bestuurder bij een brancheorganisatie voor transportbedrijven, de Road Haulage Association. Hij zei tegen de krant dat de Franse maatregelen grote gevolgen hebben voor aanvoer van veel producten. "We hebben het over alles. Onderdelen voor fabrieken. Verse en bevroren groenten. Bestellingen die verband houden met de kerst."

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen ook per vliegtuig op steeds minder plaatsen terecht. Polen maakte in de nacht van zondag op maandag bekend dat het vliegverkeer wordt opgeschort, nadat Europese landen als Duitsland, Italië, Ierland en Finland eerder al vergelijkbare maatregelen hadden aangekondigd. Ook op andere plaatsen in de wereld wordt dat voorbeeld gevolgd. Dat gebeurt onder meer in Canada, Argentinië, Chili, Colombia en Peru.

Terug naar boven