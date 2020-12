Brexitonderhandelaars vast op visserijbeleid in zicht van Brusselse deadline

zondag 20 december 2020 , 9:22

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelaars die koortsachtig werken aan een handelsakkoord voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wacht zondag weer eens een deadline. Als er om middernacht geen akkoord ligt, kan het Europees Parlement het niet meer goedkeuren, heeft het duidelijk gemaakt. Maar vooral over visserij worden ze het maar niet eens.

Beide zijden hebben al meermaals deadlines genoemd. Die verstreken even zo vaak weer, zonder dat een van beiden het bijltje er definitief bij neer gooide. De eindstreep die het Europees Parlement afgelopen week trok, leek echter serieuzer. Voor een akkoord is de instemming van het parlement nodig.

Maar de onderhandelingen kunnen wel degelijk ook na zondag doorgaan, liet onder meer Frankrijk weten. Worden ze het eens maar ontbreekt de tijd voor goedkeuring van het Europees Parlement, dan moet het akkoord maar voorlopig ingaan in afwachting van diens zegen, opperen ook anderen. Ook al verzet het parlement zich daar fel tegen en zou ook de Europese Commissie er niets voor voelen.

Ook de Britse regering houdt het er volgens de BBC op dat de komende dagen, vóór Kerstmis, overeenstemming moet worden bereikt. "Nu de laatste dagen en uren voor de besprekingen zijn aangebroken, lijkt het steeds waarschijnlijker" dat het VK de EU zonder een akkoord verlaat, meent Londen volgens een Britse bron. De EU zou "aanzienlijke" concessies moeten doen over visrechten. De EU wil veel minder opgeven van de vis die Europese vissers in Britse wateren mogen vangen dan Londen eist, en wil bovendien langer de tijd om daaraan te wennen.

De onenigheid over visserij zal Londen en Brussel als het erop aankomt niet van een akkoord weerhouden, verzekerden diplomaten de afgelopen maanden. De sector is maar klein en de belangen zijn dus beperkt. Maar het lot van de vissers heeft in zowel het VK als in landen als Frankrijk wel een grote symbolische waarde. En het is een van de weinige twistpunten waar de EU vooral wat te verliezen heeft.

