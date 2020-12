Brussel maakt gebruik van optie op 180 miljoen vaccins

vrijdag 18 december 2020 , 15:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt gebruik van de optie die ze eerder had genomen op 100 miljoen doses van het Covid-19-vaccin van BioNTech-Pfizer en 80 miljoen doses van Moderna. De deal is dinsdag al gesloten volgens een woordvoerder, maar er is geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Nederland kan aanspraak maken op 3,89 procent van de aangekochte voorraad. Nu Brussel een beroep doet op de eerder onderhandelde opties komen er voor Nederland in totaal 11,7 miljoen doses van BioNTech-Pfizer beschikbaar en 6,2 miljoen van Moderna.

Beide Covid-19-vaccins worden naar verwachting binnen afzienbare tijd goedgekeurd om te worden verkocht op de Europese markt. Het dagelijks EU-bestuur had al 200 miljoen doses van het BioNTech-Pfizervaccin besteld en 80 miljoen van Moderna. Ze doet dat namens de EU-lidstaten.

