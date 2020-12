Europese lening voor Noord-Hollands drinkwaterbedrijf

vrijdag 18 december 2020 , 14:54

Bron: water, kraan, waterkwaliteit

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 100 miljoen euro aan het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf Puur Water & Natuur (PWN). Daarmee kan PWN maatregelen nemen om het drinkwaterbedrijf aan klimaatverandering aan te passen en in te spelen op de groeiende bevolking van de provincie Noord-Holland. De lening loopt 20 jaar.

Het geld van de Europese kredietinstelling wordt gebruikt voor betere bescherming van zoetwaterbronnen en beheer van natuurgebieden. Ook worden zuiveringsinstallaties klimaatbestendig gemaakt en wordt geïnvesteerd in wateropslag, reservoirs en pompstations. PWN gaat met het geld ook meer leidingen aanleggen die beter tegen droogte en hitte bestand zijn.

PWN zorgt voor het drinkwater in het grootste deel van de provincie Noord-Holland. De vaker voorkomende en langer durende periodes van droogte en hitte, hebben volgens het EIB "steeds meer effect op de drinkwaterproductie en -distributie". Ook groeit de bevolking in de provincie en daarmee de vraag naar drinkwater, geeft EIB als reden voor de lening.

PWN levert elk jaar 110 miljard liter drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland. PWN beheert in opdracht van de provincie ruim 7300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen, zoals de Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat. Het drinkwaterbedrijf wil in 2050 CO2-neutraal drinkwater produceren.

De EIB, een instelling van de Europese Unie, steunt ondernemingen in heel Europa. Vorig jaar stelde de organisatie bijna 2,5 miljard euro beschikbaar voor projecten in Nederland, in de gezondheidszorg, het mkb en op het gebied van energiebesparing.

De EIB kondigde vrijdag ook aan dat er een lening van 50 miljoen euro gaat naar duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC Groep. Dat geld is bedoeld om HVC's warmtenetten in de regio’s Alkmaar en Dordrecht uit te breiden en kassen in het Westland op een groene manier te verwarmen. Daarnaast gaat er een lening van 150 miljoen euro naar de Nederlandse woningbelegger Vesteda voor verduurzaming van diens bestaande woningportefeuille en verwerving van nieuwe wooncomplexen.

Terug naar boven