Podcast Achtung Europa: de Duitse lobby in de EU.

vrijdag 18 december 2020 , 15:02, podcast van het Duitsland Instituut Amsterdam

De lobby van Duitse bedrijven heeft grote invloed op wat er in Europa gebeurt. Duitse ondernemingen zijn actief en aanwezig in Brussel en investeren veel geld in hun lobby-activiteiten. We kennen Duitsland als machtig land in de Europese Unie, maar wat doet Duitsland achter de schermen om zijn belangen te behartigen?

Op die vraag probeert het Duitsland Instituut Amsterdam antwoord te geven in een nieuwe aflevering van de podcastserie Achtung Europa. In de podcast wordt gesproken met de Duitse journalist Hans von der Burchard, die in Brussel werkt voor politico.eu.

Dit is de vijfde aflevering van de podcastserie 'Achtung Europa', waarin het Duitsland Instituut Amsterdam met deskundigen spreekt over de Duitse rol in Europa.

