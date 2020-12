Europese Commissie koopt 20 miljoen sneltests aan

vrijdag 18 december 2020 , 14:29

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een contract getekend voor de levering van meer dan 20 miljoen sneltests ter waarde van 100 miljoen euro. De zogeheten antigeentests van de farmaceuten Roche en Abbott zijn vanaf begin januari beschikbaar, meldt het dagelijks EU-bestuur.

De commissie heeft ook een aanbeveling opgesteld voor de 27 lidstaten over uniform gebruik, goedkeuring en wederzijdse erkenning van sneltests. EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid): "De antigeentests zijn snel, betrouwbaar en helpen om Covid-19-gevallen vlug te isoleren. Dat is cruciaal om de pandemie af te remmen. Testen zal fundamenteel blijven de komende maanden, zelfs als we vanaf 27 december onze vaccins in de EU uitrollen."

De EU-leiders hadden de commissie op hun top vorige week gevraagd een voorstel in te dienen voor een gemeenschappelijk kader voor antigeensneltests en voor de wederzijdse erkenning van testresultaten. "We moeten de testcapaciteit opschalen om het virus onder controle te houden", aldus Kyriakides. "Daarom hebben we een overeenkomst getekend met Roche en Abbott om de lidstaten te steunen met meer dan 20 miljoen sneltests."

Terug naar boven