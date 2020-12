Barnier: nog maar enkele uren over voor brexitdeal

vrijdag 18 december 2020 , 10:36

Bron: © European Union, ??

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De tijd voor het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is bijna op. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat "het moment van de waarheid" is aangebroken, maar dat er nog altijd aanzienlijke obstakels zijn.

"We hebben nog maar enkele uren om te onderhandelen als we een verdrag op 1 januari in willen laten gaan", verwees Barnier naar de tijd die nodig is om een verdrag vertaald en aangenomen te krijgen. Desondanks ziet de Fransman nog altijd mogelijkheden. "Het is een smal pad richting een deal, maar het kan nog wel."

Barnier wees erop dat de verschillen op bijvoorbeeld het gebied van toegang tot de Britse visgronden voor vissers uit de EU fundamenteel zijn. "Ik denk niet dat het eerlijk of acceptabel is als Europese vissers niet in die wateren mogen vissen." Daarbij wees Barnier erop dat andere sectoren wel gewoon hun rechten behouden.

Volgens Barnier is het onduidelijk wat er in de laatste onderhandelingsdagen gaat gebeuren. "We moeten op alles voorbereid zijn."

De Britten verlieten eind januari de EU, maar tot het einde van dit jaar geldt een overgangsperiode. Als er voor die tijd geen handelsakkoord ligt, gaan de EU en het Verenigd Koninkrijk verder volgens de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat betekent dat er onder meer importheffingen over en weer komen. De Britse premier Boris Johnson liet eerder al weten zo'n 'no deal' als meest waarschijnlijke uitkomst te zien. Hij belt later vandaag met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie over de voortgang.

