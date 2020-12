Johnson en Von der Leyen: handelsakkoord wordt moeilijk

donderdag 17 december 2020 , 21:46

Bron: European Commission

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - Het wordt moeilijk voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten, denken de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Volgens Johnson verkeren de onderhandelingen zelfs "in een ernstige toestand", zei hij na een telefoontje met Von der Leyen. De onderhandelingen lopen volgens hem stuk als de EU niet aanzienlijke concessies doet.

Von der Leyen en Johnson belden elkaar om te kijken hoe de onderhandelingen, die ervoor moeten zorgen dat handel en verkeer geen grote hinder ondervinden zodra het VK op 1 januari de EU ook in de praktijk verlaat, ervoor staan. De gesprekken gaan vrijdag verder, hebben ze afgesproken.

Maar volgens Von der Leyen wordt het "een grote uitdaging" om meningsverschillen in het handelsoverleg met het VK op te lossen. In de brexitgesprekken is weliswaar vooruitgang geboekt, maar vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het volgens haar nog oneens.

Johnson sloeg een nog wat somberder toon aan. "De tijd is heel kort en het lijkt nu heel waarschijnlijk dat overeenstemming uitblijft, tenzij de EU haar positie substantieel wijzigt." Het EU-standpunt over visrechten is zelfs "simpelweg onredelijk. Wil het tot een akkoord komen, dan moet dat significant veranderen."

Een oplossing voor een andere heikele kwestie, het waarborgen van eerlijke concurrentie tussen bedrijven in het VK en de EU, is volgens Johnson evenmin al in zicht. De Britten "doen er alles aan om tegemoet te komen aan redelijke wensen van de EU" op dit terrein en de kloof is verkleind, zegt hij. "Maar enkele fundamentele onderwerpen blijven moeilijk."

Von der Leyen en Johnson hebben afgesproken nauw contact te blijven onderhouden.

De tijd om tot een akkoord te komen dringt. Als er op 1 januari geen verdrag tussen de EU en het VK is, valt de wederzijdse handel terug op zeer ongunstige regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent onder meer dat er voor veel goederen hoge invoertarieven gaan gelden aan de grens.

Het Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost onderhandelen sinds zondag vrijwel onafgebroken. Onder andere het Europees Parlement moet bij een principeovereenkomst nog instemmen met de afspraken. Leden van het parlement willen een eventueel akkoord uiterlijk zondag binnen hebben, zodat ze het nog dit jaar kunnen behandelen.

