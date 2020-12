Johnson en Von der Leyen bellen weer over voortgang brexitoverleg

donderdag 17 december 2020 , 20:22

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bellen donderdagavond weer met elkaar over de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Een doorbraak is er nog niet, zegt de Britse ambassade in Brussel.

Von der Leyen en Johnson spreken elkaar om 20.00 uur. Dat doen ze, nu de blessuretijd voor de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen aanbreekt, geregeld. Afgelopen zondag overlegden de twee voor het laatst en besloten ze hun onderhandelteams te vragen verder te werken.

De laatste dagen klinkt er voorzichtig optimisme over de voortgang. Maar "er zijn nog altijd grote verschillen op cruciale terreinen", laat de Britse vertegenwoordiging bij de EU weten. Als het niet lukt om afspraken te maken voor 1 januari, als de Britten ook in de praktijk de EU verlaten, dreigen grote moeilijkheden voor onderlinge handel en verkeer.

