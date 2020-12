EU straft voor het eerst bedrijven Wit-Rusland om repressie

donderdag 17 december 2020 , 18:46

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie straft voor het eerst ook Wit-Russische bedrijven voor hun aandeel in het neerslaan van de protestbeweging in dat land. Het gaat onder meer om fabrikanten van pantservoertuigen en surveillance-apparatuur.

De EU-landen besloten tot een derde ronde van sancties tegen president Aleksandr Loekasjenko en zijn medestanders omdat die volgens hen maar geen beterschap tonen. De stafmaatregelen gaan deze donderdag in. Het regime in Minsk probeert nog altijd met harde hand en regelmatig dodelijk geweld de protestbeweging die het vertrek van Loekasjenko eist de kop in te drukken .

De zeven geselecteerde bedrijven kunnen niet meer bij hun eventuele Europese tegoeden en Europeanen mogen niet langer zaken met hen doen. Sommige gestrafte bedrijven leverden spullen die zijn gebruikt om de protesten neer te slaan. Op de sanctielijst staat bijvoorbeeld een fabrikant van pantservoertuigen en een van hekken die op een voertuig kunnen worden bevestigd om demonstranten tegen te houden of weg te schuiven. Ook een bedrijf dat software ontwikkelt om gezichten te herkennen wordt gestraft. Die gebruikt het regime om demonstranten te identificeren en vervolgens aan te pakken.

De EU treft ook strafmaatregelen tegen een wapenexporteur en twee grote vastgoedbedrijven die nauw met het regime zijn verbonden. Bij een van die bedrijven heeft Loekasjenko's schoondochter een hoge functie.

Een fabriek waar Loekasjenko werd uitgejouwd toen hij daar op het hoogtepunt van de opstand in augustus op bezoek ging, wordt ook gestraft. De directie ontsloeg werknemers die dat hadden gewaagd.

Aan de sanctielijst, waarop al Loekasjenko zelf en 54 trawanten stonden, zijn ook nog eens 29 personen toegevoegd.

