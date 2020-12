Echtscheiding EU en VK formeel afgerond, onderhandelingen handelsakkoord gaan verder

donderdag 17 december 2020 , 15:52

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de echtscheiding formeel afgerond. Het terugtrekkingsakkoord wordt daardoor per 1 januari van kracht. Het geeft volgens EU-commissaris Maroš Šefčovič zekerheden over de rechten van EU-burgers die in het VK wonen en omgekeerd aan Britten in de unie. Ook biedt het de garantie dat het Goede Vrijdag-vredesakkoord niet wordt geschonden, doordat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt.

Šefčovič en zijn Britse tegenhanger Michael Gove hebben de zaak donderdag per videosessie afgehandeld. De Slowaak noemde dat "een mijlpaal". Eerder deze maand werd op de valreep nog een conflict over Britse wetgeving die tegen afspraken in het terugtrekkingsverdrag druisten uit de weg geruimd. Šefčovič en Gove hebben afgesproken elkaar volgend jaar elk kwartaal een keer te spreken over de implementatie van de regelingen.

