Europees Hof: weiger Pools uitleveringsverzoek niet zomaar

LUXEMBURG (ANP) - Nederland mag niet ieder arrestatiebevel uit Polen automatisch naast zich neerleggen, ook al is de onafhankelijkheid van de Poolse rechter aangetast. Nederland kan alleen weigeren een verdachte over te dragen als er specifieke redenen zijn om te denken dat juist hij in Polen geen eerlijk proces krijgt, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Het hof in Luxemburg sprak zich uit over een vraag van de Amsterdamse rechtbank. Die stopte afgelopen zomer voorlopig met het overleveren van verdachten en veroordeelden aan Polen. De rechtbank vroeg het hof of het nog wel verantwoord is om dat te doen nu de Poolse politiek zich steeds meer met de rechterlijke macht bemoeit.

EU-landen hebben nu eenmaal afgesproken dat ze in "onderling vertrouwen en wederzijdse erkenning" verdachten uitwisselen, brengt het hof in herinnering. Als ze de hele rechterlijke macht van Polen of een andere lidstaat zouden wegzetten omdat die niet onafhankelijk genoeg zou zijn, dan zou die samenwerking tot stilstand komen. Bovendien zouden Poolse rechters dan niet langer een beroep kunnen doen op het Europees hof om het laatste woord te spreken over het recht in de EU.

