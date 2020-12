EU-hof: Hongarije brak wet door asielzoekers te weigeren

donderdag 17 december 2020 , 10:15

LUXEMBURG (ANP/AFP) - Hongarije brak de wet door asielzoekers te weigeren en door vluchtelingen naar kampen te brengen om ze het land uit te zetten. Volgens het Europees Hof van Justitie heeft het land niet voldaan aan de verplichting die het had om de mensen te beschermen.

De Europese Commissie spande de zaak tegen Hongarije in 2018 aan. Het land zou de EU-wetten niet naleven, maar een veel strikter migratiebeleid voeren. In mei oordeelde het hof al dat Hongarije ten onrechte vluchtelingen in kampen zette die erg op gevangenissen leken, terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Hongarije beloofde toen de kampen te sluiten.

Hongarije botst regelmatig met de rest van de Europese Unie. Onlangs nog tijdens de begrotingsonderhandelingen. Daar werd na lang onderhandelen toch een compromis bereikt.

