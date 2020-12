EU spreekt voorlopige visquota af in afwachting brexit

donderdag 17 december 2020 , 12:06

Paul van de Velde

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het in Brussel eens geworden over de visquota voor de komende drie maanden. Normaliter sluiten ze een akkoord voor een heel jaar af, maar de periode is nu bekort omdat nog onduidelijk is wat er met het Verenigd Koninkrijk valt af te spreken.

Nederlandse vissers mogen in januari, februari en maart in ieder geval 25 procent van de jaarquota van afgelopen jaar vangen, hebben visserijminister Carola Schouten en haar collega's afgesproken. Van vis die alleen dit seizoen wordt gevangen, zoals makreel, horsmakreel en blauwe wijting, mag 40 tot 65 procent worden opgevist.

Maar waar de Nederlandse vloot mag vissen, is nog onduidelijk. De komende weken gaat de EU proberen afspraken te maken met de Britten en de Noren over de toegang van Europese vissers tot hun wateren. Ook met Noorwegen gaat dat moeizamer dan voorheen, omdat Oslo ook eerst graag zou weten wat het voor de visserij betekent als het Verenigd Koninkrijk 1 januari ook in de praktijk de EU verlaat.

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen slepen nog altijd voort, ook al raakt de tijd inmiddels op. Juist over visrechten zijn de twee kampen het nog hartgrondig oneens.

Schouten is "tevreden dat we voor een beetje zekerheid in onzekere tijden voor de vissers hebben kunnen zorgen". Maar "het is wel van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over een akkoord met het Verenigd Koninkrijk." Zodra dat er is, kan Europa vissers zo nodig ook steunen, zegt ze.

Nederland zou graag zien dat een deel van de visquota die dit jaar niet zijn gebruikt naar volgend jaar kunnen worden meegenomen. Vissers konden in 2020 door onder andere de sluiting van de horeca hun waar moeilijk kwijt en hebben daarom minder gevangen. Onderzoeksinstituut ICES gaat op verzoek van de Europese Commissie nu onderzoeken of de visstand dat aankan.

Vanuit de Nederlandse vissersbranche wordt positief gereageerd op de nieuwe visquota. "Wij zijn hier content mee. Dit geeft zekerheid en zorgt ervoor dat vissers in de EU-wateren straks in ieder geval gewoon kunnen blijven vissen", aldus Pim Visser, directeur van visserijorganisatie VisNed. Hij benadrukt wel dat de brexit, als die verkeerd uitpakt, nog voor een flinke mokerslag kan zorgen voor de Nederlandse visserij.

