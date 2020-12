Ruim een kwart minder auto's dit jaar op kenteken gezet in EU

donderdag 17 december 2020 , 8:00

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie valt ook in november fors lager uit. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was in november sprake van een daling van de verkopen met 12 procent, waardoor het totaal aantal registraties in de Europese Unie dit jaar een kwart lager ligt dan een jaar eerder.

De herinvoering van lockdownmaatregelen in verschillende Europese landen door het oplevende coronavirus deed de autoverkopen geen goed. Dat was vooral in Spanje en Frankrijk goed te merken met dalingen van respectievelijk 19 en 27 procent.

Volgens ACEA werden vorige maand 897.692 nieuwe auto's verkocht in de EU. Ook in oktober was sprake van een daling. Maar de min van bijna 8 procent toen was minder scherp dan nu.

In november waren in bijna alle EU-lidstaten zwakkere verkopen te zien. Voor Nederland werd door ACEA een min van ruim 14 procent tot 33.499 nieuwe auto's gemeten. Voor heel 2020 blijven de verkopen ruim een vijfde achter bij een jaar eerder. Tot en met november werden 315.501 auto's verkocht.

