Europees Parlement stemt in met meerjarenbegroting

woensdag 16 december 2020 , 21:31

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie is er door. Ook het Europees Parlement heeft de begroting voor de jaren 2021-2027, waardoor de EU 1074 miljard euro te besteden krijgt, goedgekeurd.

Een grote meerderheid van 548 van de 705 Europarlementariërs stemde in met de begroting. De EU-lidstaten moeten het budget nu nog formeel goedkeuren, maar dat is een formaliteit. Hongarije en Polen blokkeerden de begroting aanvankelijk zolang de nieuwe rechtstaattoets niet van tafel was, maar sloten vorige week een compromis en lieten net op tijd hun verzet varen.

Het Europees Parlement stemde eerder op de dag al in met de rechtstaattoets, waardoor de Europese Commissie subsidies kan intrekken als de rechtstaat in de ontvangende lidstaat er zo erbarmelijk voorstaat dat het geld niet goed terechtkomt. Ook plannen voor nieuwe Europese belastingen kregen de zegen van het parlement.

Terug naar boven