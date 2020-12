EU-parlement stemt in met rechtstaattoets bij EU-subsidies

woensdag 16 december 2020 , 18:00

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met wetgeving waarmee regeringen die de rechtstaat schenden kunnen worden gestraft met kortingen op EU-subsidies. De nieuwe verordening geldt voor alle EU-fondsen vanaf 1 januari.

Het parlement moest een eindoordeel geven over het nieuwe instrument nadat Hongarije en Polen waren gaan dwarsliggen over eerdere afspraken. Zij waren bang dat het zou worden gebruikt voor zaken die niets met geld uit de EU-begroting te maken hebben. De twee landen liggen regelmatig met Brussel overhoop over de rechtstaat, zoals over de onafhankelijkheid van de rechtspraak of persvrijheid. Maar vorige week stemden de twee regeringsleiders op een EU-top in Brussel in met een compromis. Dat heeft nu het fiat gekregen van het parlement.

Daardoor kunnen uitbetalingen uit het Europese budget voortaan worden ingetrokken voor landen die door vastgestelde inbreuken op de rechtsstaat het beheer van EU-fondsen in het gedrang brengen. Tegelijkertijd garandeert de EU dat niet de begunstigden, zoals studenten, onderzoekers, bedrijven en organisaties getroffen zullen worden als hun regering een loopje met de rechtstaat maakt. Voor hen komt een speciale klachtenregeling die ertoe moet leiden dat ze uiteindelijk de verschuldigde bedragen ontvangen.

Terug naar boven