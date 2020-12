EU-bronnen: sancties voor nog eens 29 trawanten Loekasjenko

woensdag 16 december 2020 , 16:21

Bron: www.kremlin.ru

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen nog eens 29 personen voor hun aandeel in de wandaden van het Wit-Russische regime. Ook zeven bedrijven en/of organisaties worden sancties opgelegd, zeggen EU-bronnen.

Het is al de derde ronde van sancties tegen president Aleksandr Loekasjenko en zijn medestanders. Die tonen maar geen beterschap, constateerde EU-buitenlandchef Josep Borrell woensdag nog.

Het regime in Minsk probeert nog altijd met ijzeren hand en regelmatig dodelijk geweld de protestbeweging de kop in te drukken die Loekasjenko's vertrek eist. De president beweert dat hij afgelopen zomer wettig is herkozen, maar volgens internationale waarnemers en de EU waren de verkiezingen oneerlijk.

Begin oktober legde de EU veertig personen rond Loekasjenko een reisverbod op en bevroor zij hun Europese tegoeden. Het ging onder meer om bewindslieden, commandanten van de veiligheidsdiensten en leden van de kiesraad. Een maand later zette de EU ook de president zelf op de sanctielijst, met veertien anderen.

