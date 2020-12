Wit-Russische oppositie neemt Sacharovprijs in ontvangst

woensdag 16 december 2020 , 14:42

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

BRUSSEL (ANP) - Negen leden van de Wit-Russische oppositie, onder wie aanvoerster Svetlana Tichanovskaja, hebben de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement in ontvangst genomen in Brussel. Ze droegen de vlag van hun land bij zich en werden luid toegeklapt door de wegens coronamaatregelen kleine groep Europarlementariërs die op de plenaire zitting aanwezig was.

Oppositieleidster Tichanovskaja bedankte voor "jullie solidariteit" en zei: "Elke Wit-Rus die deelneemt aan de vreedzame protesten tegen geweld en wetteloosheid is een held." Ze zei dit jaar nog één wens te hebben: "Ik wil dat elke Wit-Rus die nu in de gevangenis zit of is gedwongen het land te ontvluchten naar huis kan." Tichanovskaja week zelf twee dagen na de volgens zittend president Aleksandr Loekasjenko door hemzelf gewonnen verkiezingen in augustus uit naar buurland Litouwen.

De prijs werd in oktober toegekend aan de tien leden van de zogenoemde Coördinatieraad, het "initiatief van moedige vrouwen", aldus parlementsvoorzitter David Sassoli. Alleen Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj kon niet naar de uitreiking komen.

Tichanovskaja sprak in Brussel ook met EU-buitenlandchef Josep Borrell over de situatie in het land.

Het EU-parlement stelde de mensenrechtenprijs, waaraan 50.000 euro is verbonden, in 1988 in. De Sacharovprijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Vorig jaar ging de prijs naar de Oeigoerse econoom en mensenrechtenactivist Ilham Tohti. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars.

