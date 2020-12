Brussel neemt nog een dag minder de tijd voor toelating vaccin

woensdag 16 december 2020 , 14:14

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het eerste coronavaccin kan mogelijk volgende week woensdag al de Europese markt op. Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin van Pfizer-BioNTech maandag goedkeurt, laat de Europese Commissie het binnen twee dagen toe, zegt een woordvoerder.

Eerder noemde het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog een termijn van drie dagen. Maar een medewerker van de commissie sprak tegen nieuwssite Politico al van "enkele uren". Normaliter kan de commissie ruim twee maanden de tijd nemen voor een besluit over toelating op de EU-markt.

De EU-lidstaten bepalen zelf wanneer ze beginnen met inenten. "Om een eind te maken aan de pandemie moet tot 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn", zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder op de dag in het Europees Parlement. "Dat is een enorme klus. Laten we snel beginnen, samen, met 27, op dezelfde dag."

Over die oproep zijn zorgen gerezen, omdat sommige lidstaten daarvoor nog niet klaar zouden zijn en dat oponthoud zou kunnen betekenen. Zo snel mogelijk beginnen staat voorop, zegt een commissiewoordvoerder. Maar "in deze prille fase is een onderling afgestemde benadering belangrijk".

Terug naar boven